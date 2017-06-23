Вологжане завоевали золото и серебро на Первенстве России по легкой атлетике среди юниоров

23.06.2017 [Спорт]

Золотую и серебряную медали завоевали вологодские атлеты на Первенстве России по легкой атлетике среди юниоров.

Соревнования завершились накануне в Саранске, Республика Мордовия. Вологжанин Данил Росляков с результатом 21,27 сек. стал победителем на дистанции 200 метров в беге среди мужчин, опередив ближайшего соперника на 0.21 секунды.

В эстафете 4x100 метров вологодская команда в составе Павла Кононенко, Кирилла Лужинского, Данила Рослекова и Максима Новослугина показала второй результат, отстав от победителя, сборной Москвы, на 8 сотых секунды.
 

Тэги: лёгкая атлетика
Система Orphus

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Дело об удаленных зубах и пропавших 100 тысячах рублей
Бесплатная реабилитация в вологодском санатории "Новый источник"
С 1 июля вырастут тарифы на электроэнергию
Глава Сокольского района написал заявление об отставке
В Вологде 17-летний подросток за рулем «Land Cruiser» сбил пешехода на «зебре»
В Красавино пенсионерка, в дом которой врезалась иномарка, осталась без жилья
В Тарногском районе третий день ищут девятилетнюю девочку, которая упала в реку
Житель Вологды заработал 1,7 млн рублей на торговле несуществующими деревянными срубами
Предприниматель из Грязовецкого района, незаконно вырубивший лес на 60 млн рублей, осужден условно
В жанре хоррор
23.06.2017 [Обзор Прессы]

Как убрать яму на дороге

549
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Вологжане завоевали золото и серебро на Первенстве России по легкой атлетике среди юниоров
Правильно удалить клеща и избежать опасных заболеваний – энцефалит, боррелиоз – помогут в частном травмпункте клиника «Вита»
Итоги учебного года: не только оценки, но и болезни школьников.
Подъезд к стадиону "Локомотив" в Вологде ограничат 25 июня
Лучший робот России «работает» в Вологдаэнергосбыте
В Вологде открылся детский сад на улице Доронинской
В День города в Вологде автобусы будут ходить до двух часов ночи
 
19.06.2017 [Общество]

В жанре хоррор

2724
0
23.06.2017 [БлогоVO]

Кафка-2017

925
0
23.06.2017 [Обзор Прессы]

«Коммунисты России» выдвинули в губернаторы Ярославской области безработного жителя Вологды

339
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика