Вологжане завоевали золото и серебро на Первенстве России по легкой атлетике среди юниоров

Золотую и серебряную медали завоевали вологодские атлеты на Первенстве России по легкой атлетике среди юниоров.



Соревнования завершились накануне в Саранске, Республика Мордовия. Вологжанин Данил Росляков с результатом 21,27 сек. стал победителем на дистанции 200 метров в беге среди мужчин, опередив ближайшего соперника на 0.21 секунды.



В эстафете 4x100 метров вологодская команда в составе Павла Кононенко, Кирилла Лужинского, Данила Рослекова и Максима Новослугина показала второй результат, отстав от победителя, сборной Москвы, на 8 сотых секунды.

