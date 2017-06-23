Итоги учебного года: не только оценки, но и болезни школьников.

Центр доктора Бубновского в Вологде разработал специальную программу для школьников, которая позволяет или предотвратить проблемы, или исправить уже существующие, или научить ребенка правильно заниматься самостоятельно в домашних условия



Мы побывали на специальном приеме для школьников у невролога, врача высшей категории, кинезитерапевта Алексея Тонкого.



«Ко мне обратилась девочка Саша, 11 лет, с жалобами на ежедневные головные боли. Боли начинаются в школе примерно на третьем уроке, но дома ребенок эти боли не испытывает. Мама была у специалистов и девочку обследовали: были сделаны МРТ, ЭЭГ. Результаты обследований тревогу не вызывали, докторами было назначено медикаментозное лечение, но головные боли у Саши продолжаются.



Во время первичного осмотра мне стала понятна причина болей. У Саши миофасциальный синдром верхней и средней частей спины. Если говорить понятным для родителей языком, то у девочки слабые мышцы шеи и спины. При статических нагрузках, сидении за столом в одной позе длительное время они напрягаются, в мышцах нарушается кровообращение, возникает дискомфорт, а это усиливает спазм, начинается головная боль. Девочка начинает нервничать, а от этого мышцы «зажимает» еще больше. Боль усиливается, и так по кругу. То есть головные боли у Саши - это результат малоподвижного образа жизни и эмоциональных переживаний. Если эту проблему не ликвидировать, то во время переходного возраста головные боли могут стать хроническими или даже мигренозными.



Так как Саша все-таки немного занимается ОФП, то у нее есть дополнительные динамические нагрузки - на данном этапе в занятиях в центре кинезитерапии острой необходимости нет. Занятия будут нужны тогда, когда начнется интенсивный рост организма и гормональная перестройка. Сейчас Саше будет достаточно делать гимнастику дома. Что делать?



После первичного тестирования мы прошли в тренажерный зал, и я попросил Сашу сделать три важных базовых упражнения: отжимания, приседания и пресс. К сожалению, все упражнения ребенок делает неправильно. Я не понимаю, почему детей этому не учат в школе! Неправильная постановка рук и ног, неправильное дыхание, да и сами упражнения совсем не те, которые требуются! Я показал Саше оптимальный комплекс, и, если девочка будет делать его ежедневно, то головные боли постепенно уйдут.



И еще, делюсь лайфхаком: если во время выполнения домашнего задания сидеть не на стуле, а на фитбуле, то у вас тоже будет небольшая тренировка мышц. Мяч неустойчивая опора и вам невольно придется балансировать, то есть двигаться. Только подберите шар по размеру - стопы должны плотно стоять на полу. Кстати, и для мамы полезно! Всем желаю здоровья!»



Напоминаем, что до конца июня в центре доктора Бубновского в Вологде действует скидка 15 % для школьников на 1-й курс занятий кинезитерапией.



Центр доктора Бубновского в Вологде находится по адресу: г. Вологда, ул. Зосимовская, 17.



Тел. 72-70-20

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