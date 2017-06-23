Подъезд к стадиону "Локомотив" в Вологде ограничат 25 июня

23.06.2017 [Общество]

В Вологде разработана схема парковки транспортных средств, которая будет действовать во время праздничных мероприятий в День города 25 июня. Напомним, в воскресенье в районе стадиона «Локомотив» состоится большой пикник, фестиваль воздухоплавания и другие праздничные события.

В связи с проведением мероприятий подъезд к стадиону «Локомотив будет ограничен. Однако для удобства гостей организаторы праздника предусмотрели  места дополнительных парковок автомобилей на улицах Можайского, Болонина, Мишкольцкой, Планерной и Сергея Преминина. Предположительно для стоянки машин будет доступно 575 мест.

Контроль безопасности дорожного движения будет осуществляться сотрудниками ГИБДД. Кроме того, подготовлен отряд волонтеров, которые выступят в роли парковщиков на улицах, расположенных рядом со стадионом.

Тэги: парковки
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