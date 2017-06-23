Лучший робот России «работает» в Вологдаэнергосбыте

Инновационный сервис Вологдаэнергосбыта по автоматической обработке клиентских звонков признан лучшим в России. На всемирном конкурсе Microsoft Skype for Business технология распознавания голоса при приеме показаний электросчетчиков – голосовое решение Personal IT компании «Майкрософт Рус» было выбрано лучшим в номинации «Разработка приложений» среди всех решений российских разработчиков.

Передавать показания электросчетчиков в Вологдаэнергосбыт жители Вологодской области могут с помощью голосовых команд по телефону. Надиктовывать информацию на автоответчик можно благодаря технологии распознавания голоса, которая внедрена уже в половине районов Вологодской области.

Для того чтобы воспользоваться данным сервисом для передачи показаний необходимо позвонить по телефонам указанным в квитанции, и, не дожидаясь ответа оператора, выбрать первый пункт меню. Система с функцией распознавания речи предложит назвать номер лицевого счета и показания электросчетчика. Нужно только внимательно слушать и следовать подсказкам: четко произнести нужные числа, которые автоматически заносятся в базу данных Вологдаэнергосбыта. Если число произнесено не слишком отчетливо или быстро, система оповестит об этом.

Контакт-центр Вологдаэнергосбыта принимает показания электросчетчиков множеством способов, но достаточно востребованным каналом по-прежнему остается обычный звонок по телефону. Ежемесячно за три расчетных дня принимается более 60 000 звонков. Часто потребители не дожидались ответа оператора, оставляли свои показания на автоответчик, разбор записей которого сотрудниками велся вручную.

«Задачи, которые мы ставили перед собой – сделать процесс передачи показаний более комфортным для вологжан и снизить ручной труд, - говорит заместитель директора ПАО «Вологдаэнергосбыт» Алексей Вальтер. - Самый очевидный путь – предоставлять автоматические средства передачи показаний, которыми люди смогут пользоваться самостоятельно. Голосовой робот был выбран для этих целей не случайно. Многие потребители привыкли звонить, а для людей среднего и пожилого возраста – часто это единственно приемлемый способ. Был проведен конкурс, по итогам которого победило решение российского разработчика Prof IT. В результате мы получили эффективного помощника, который сделал контакт-центр доступнее для клиентов, и разгрузил наш персонал от рутинной работы».

В отличие от операторов, данные таким способом принимаются круглосуточно, включая праздничные и выходные дни. Робот принимает порядка 60 звонков одновременно в пиковые часы, и доступен 24 часа в сутки.

Голосовой сервис уже запущен в 12 районах Вологодской области, и последовательно компания расширяет охват. Параллельно ведется работа над качественным повышением удобства общения человека с роботом. Современный темп развития голосовых технологий дает для этого новые возможности.

Если данный сервис рассчитан на людей, которые привыкли передавать показания счетчика по телефону и которым сложно освоить интернет-сервисы для передачи показаний, то всем остальным Вологдаэнергосбыт напоминает, что быстро, потратив всего 1 минуту времени, можно передать показания счетчика через сайт вологдаэнергосбыт.рф.

Кроме того, есть еще такие удобные и быстрые варианты:

- СМС-сообщение на номер на номер +7-921-0000-923 в формате лицевой счет-пробел-показания

- Электронная почта client-info@vscenergo.ru в формате лицевой счет-пробел-номер квартиры (если есть)- пробел-показания

- Мобильное приложение для смартфонов скачать можно здесь

Все способы здесь