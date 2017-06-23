В Вологде открылся детский сад «Здоровячок» на улице Доронинской

В Вологде открылся новый детский сад на улице Доронинской. «Здоровячок» рассчитан на 220 мест, в здании помимо традиционных музыкального и физкультурного залов здесь есть театральная и изостудия, сенсорная комната и бассейн. На территории оборудована спортивная площадка, хозяйственный блок и веранды. Как сообщает пресс-служба губернатора Вологодской области, на строительство детсада было потрачено более 170 млн рублей из федерального, регионального и городского бюджетов

За последние три года на создание 7 тысяч мест в дошкольных учреждениях Вологодской области направлено более 2 млрд. рублей. Эти средства позволили реконструировать и отремонтировать 38 зданий, а также построить 9 новых. В их числе - и вологодский «Здоровячок», сообщает пресс-служба губернатора.

Напомним, по контракту детсад на Доронинской должны были сдать до 30 июня 2016 года, а с сентября 2016 года он должен был начать работу. В феврале 2016 года его обещали сдать в срок, однако потом городские власти заявили, что детсад сдадут до декабря 2016 года (в январе 2017 года он должен был принять детей), позже сроки перенесли на весну 2017 года, а теперь - на лето.

Кроме того, сегодня на улице Северной в Вологде был заложен первый камень в фундамент новой школы на 1224 места. Ее будет строить ЗАО "Горстройзаказчик" - единственный участник аукциона на строительство. Школу должны построить к 1 сентября 2018 года.

В начале июня также начали строить новую школу в Череповце. Контракт на е строительство был также заключен с единственным участником аукциона - ООО «Строй-Групп» .