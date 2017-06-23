В День города в Вологде автобусы будут ходить до двух часов ночи

В Вологде в День города общественный транспорт будет ходить до двух часов ночи. Кроме того, запланированы дополнительные автобусы.

Ночью 25 июня, сразу после фейерверка, транспорт пойдет от центра города по 8 маршрутам и доставит вологжан до микрорайонов Лоста, Прилуки, Лукьяново, ПЗ, Бывалово, Льнокомбината, а также до улиц Архангельской, Дальней.

Стоимость одной поездки составит 25 рублей. Проездные билеты, в том числе льготные проездные, электронные карты на указанных маршрутах действовать не будут, сообщает пресс-служба городской администрации.

Кроме того, из-за праздничных мероприятий в Вологде 23, 24 и 25 июня будет ограничено движение автомобилей, изменится схема маршрутов общественного транспорта. Ознакомиться с подробной схемой ограничения движения можно на сайте городской администрации.