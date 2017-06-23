В День города в Вологде автобусы будут ходить до двух часов ночи

23.06.2017 [Общество]

В Вологде в День города общественный транспорт будет ходить до двух часов ночи. Кроме того, запланированы дополнительные автобусы.

Ночью 25 июня, сразу после фейерверка, транспорт пойдет от центра города по 8 маршрутам и доставит вологжан до микрорайонов Лоста, Прилуки, Лукьяново, ПЗ, Бывалово, Льнокомбината, а также до улиц Архангельской, Дальней.

Стоимость одной поездки составит  25 рублей. Проездные билеты, в том числе льготные проездные, электронные карты на указанных маршрутах действовать не будут, сообщает пресс-служба городской администрации.

Кроме того, из-за праздничных мероприятий в Вологде 23, 24 и 25 июня будет ограничено движение автомобилей, изменится схема маршрутов общественного транспорта. Ознакомиться с подробной схемой ограничения движения можно на сайте городской администрации.

Тэги: undefined
Система Orphus

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Дело об удаленных зубах и пропавших 100 тысячах рублей
Бесплатная реабилитация в вологодском санатории "Новый источник"
С 1 июля вырастут тарифы на электроэнергию
Глава Сокольского района написал заявление об отставке
В Вологде 17-летний подросток за рулем «Land Cruiser» сбил пешехода на «зебре»
В Тарногском районе третий день ищут девятилетнюю девочку, которая упала в реку
В Красавино пенсионерка, в дом которой врезалась иномарка, осталась без жилья
Житель Вологды заработал 1,7 млн рублей на торговле несуществующими деревянными срубами
Предприниматель из Грязовецкого района, незаконно вырубивший лес на 60 млн рублей, осужден условно
В жанре хоррор
22.06.2017 [Общество]

Мэрия Череповца предложила предпринимательнице разместить аттракционы возле церкви

1552
1
21.06.2017 [Экономика]

Вологодская область продлила сроки госгарантии для предприятия «Абиогрупп» на 10 лет

2160
1
22.06.2017 [Общество]

Семи районам Вологодской области области передали полномочия по содержанию скотомогильников

1314
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Правильно удалить клеща и избежать опасных заболеваний – энцефалит, боррелиоз – помогут в частном травмпункте клиника «Вита»
Итоги учебного года: не только оценки, но и болезни школьников.
Подъезд к стадиону "Локомотив" в Вологде ограничат 25 июня
Лучший робот России «работает» в Вологдаэнергосбыте
В Вологде открылся детский сад «Здоровячок» на улице Доронинской
В День города в Вологде автобусы будут ходить до двух часов ночи
У Роспотребнадзора вновь появились претензии к детскому палаточному лагерю «Каргач»
 
19.06.2017 [Общество]

В жанре хоррор

2676
0
23.06.2017 [БлогоVO]

Кафка-2017

331
0
23.06.2017 [Обзор Прессы]

«Коммунисты России» выдвинули в губернаторы Ярославской области безработного жителя Вологды

198
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика