У Роспотребнадзора вновь появились претензии к детскому палаточному лагерю «Каргач»

23.06.2017 [Общество]

Детский палаточный лагерь «Каргач» на острове Раменье в Череповецком районе прервал смену из-за плохой погоды. Об этом руководство лагеря сообщило 21 июня в его официальной группе в соцсети.

- Вниманию родителей 1-я смена прерывается из-за неблагоприятных погодных условий, Постоянная влажность, дожди и прохладные дни/ночь - есть вероятность подхватить насморк. Инструкторский состав смены предлагает прервать слет. За неиспользованные дни деньги будут возвращены, - пишет руководитель лагеря Андрей Бутылин.

По словам Бутылина, в лесу много мелкой мошки, которая мешает проведению занятий. Кроме того, из-за постоянных дождей спальные мешки становятся влажными, нет возможности просушить их досуха. Возобновить работу лагеря планируют с 11 июля, когда на улице станет теплее.

В тот же день, когда руководство «Каргача» приняло решение о временном закрытии лагеря, в администрации Череповецкого района проводилось совещание по поводу безопасности его функционирования. Вопросы к директору возникли в связи с тем, что дети были вывезены на остров без уведомления надзорных органов, сообщает сайт муниципалитета.

– Вы учите детей выживать, но вы подвергаете их жизни риску, – обратилась к директору лагеря руководитель территориального отдела Роспотребнадзора Лаура Петрова. – У вас нет условий для хранения продуктов. Где вы их храните? В яме? А наличие питьевой воды? А обработка леса от клещей?

– Когда вы были у нас в том году, то рядом с хозяйственным блоком находились пустые бутыли от воды – это говорит о том, что вода завозится. – парировал Андрей Бутылин. – А если вскипятить воду из реки, то на ней можно сварить и рожки. К тому же… мы делаем фильтры. Что же касается клещей, то территория лагеря от них обработана.

После обсуждения вопроса было принято решение отправить на остров специальную комиссию. А вечером того же дня администрация лагеря приняла решение о его временном закрытии.

Напомним, что прошлым летом лагерь закрыли из-за нарушения норм антитеррористического, противопожарного, санитарно-эпидемиологического и трудового законодательства. Хотя сами дети от отдыха были в восторге.

Тэги: детские лагеря, отдых, нарушения
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