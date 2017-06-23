Жительница Бабаевского района отправится в тюрьму из-за долгов по алиментам

В Бабаевском районе мать двоих детей отправится в тюрьму из-за долгов по алиментам. Женщина задолжала на содержание своих дочерей около полумиллиона рублей.

По данным регионального управления службы судебных приставов, нерадивая мать не выплачивала деньги в течение последних нескольких лет. За уклонение от уплаты алиментов сотрудники ведомства составили на женщину протокол об административном нарушении, однако результата это никакого не дало. Долг продолжал расти. Тогда приставы возбудили в отношении женщины уголовное дело. По результатам его рассмотрения в суде алиментщице назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 месяцев.