Медведи из крапивы, долбленые лодки, жемчужное шитье: ярмарка народных промыслов открылась в Вологде

В рамках IV Международного фестиваля «Голос ремесел» в Вологде открылась ярмарка изделий народных промыслов. Изделия из льна, золотное и жемчужное шитье, русский традиционный костюм, деревянные игрушки, гончарное производство, кузнецкое дело - все это и многое представлено на Кремлевской площади.

Интерактивный проект-музей «Галинские паруса», расположившийся возле Кремлевской стены, рассказывает об отечественном судостроении допетровской эпохи, от примитивного плота до долбленой лодки. Музей проводит экскурсии в игровой форме. На фестивале мастер Сергей Токарев представил одно из своих изделии – большую деревянную лодку, а также нагели – деревянные гвозди для соединения досок.

- Хочу сделать каюк – каютное судно с уютными местами для пассажиров. На самом деле наше слово «каюк» произошло именно от названия лодки: на каюках в старину ездили богатые и служивые люди. А когда они появлялись, приходил каюк, то есть конец, - делится лингвистическими тонкостями Сергей Алексеевич.

Напомним, в 2015 году Сергей Токарев завоевал гран-при «Голоса ремесел».

Александр Шутихин из Котласского района Архангельской области занимается изготовлением деревянных лодок, которые не только стоят в музее, но и плавают по рекам. На заготовку материала уходит 3-4 дня, такой же срок – на изготовление самой лодки.