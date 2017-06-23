Международный фестиваль кружева «Vita Lace» открылся в Вологде

23.06.2017 [Общество]

В Вологде накануне вечером открылся международный фестиваль кружева «Vita Lace». Его участниками стали мастера кружевоплетения из России, Австралии, Бельгии, Германии, Польши, Словении, Эстонии, Италии, Чехия и Хорватии.

«Несмотря на плохие погодные условия, мы открываем 3-й фестиваль кружева в Консисторском дворике Кремля. Каждый год он собирает все больше и больше участников и зрителей, которые приходят в любую погоду посмотреть и оценить те изделия, которые созданы кружевницами из разных городов России и зарубежных стран», - рассказал начальник департамента культуры и туризма Вологодской области Владимир Осиповский.

В рамках торжественного открытия состоялась презентация масштабного кружевного панно «Vita Lace». Составленное из сплетенных вместе работ участников фестиваля, оно является символом праздника, отражающим его главную тему – год экологии в России, сообщает пресс-служба областного правительства. Панно размером 2,73 на 3,83 метра составлено из сплетенных вместе работ 319 мастеров из 26 регионов России, а также Польши, Австралии и Германии.

В программе «Vita Lace» - концерты, ярмарки, круглые столы, мастер-классы по кружевоплетению и выставки.

Так, сегодня в Юго-Западной башне Вологодского кремля пройдет торжественное открытие выставки-конкурса «Кружево жизни», а 24 июня, в День города, все желающие смогут посетить выставку бесплатно. Кроме того, в программе фестиваля показ коллекций молодых дизайнеров, акция «Аллея кружевниц», детская программа «Кружевной венок» и многое другое. Все фестивальные дни на Кремлевской площади будет работать ярмарка-продажа кружевных изделий и сувениров.

Накануне в Музее кружева представили коллекцию дизайнера Ульяны Сергеенко, а в художественном отделе Вологодского кремля - выставку «Кружево и мода на рубеже веков» из коллекции костюмов искусствоведа, историка моды Александра Васильева.

Отметим также, что запланированное на сегодня дефиле молодых дизайнеров из-за испортившейся погоды перенесли из Консисторского дворика вологодского кремля в большой зал Вологодской областной научной библиотеки по адресу ул. М. Ульяновой, 7 (2 этаж). В нем примут участие представители таких известных столичных дизайнерских брендов, как KHAN, Julie Korro, Maqmar & Mosho, Olga Kunitsyna, Elena Shipilova.

Вологду представят на дефиле фирма «Снежинка», компания «Нерум», фирма «Волтри», предприятие «Льняная линия», Губернаторский колледж народных промыслов. Начало мероприятия в 15 часов.

Ознакомиться с программой фестиваля можно на сайте вологодского музея-заповедника.

Тэги: фестивали, кружева
Фото Вологодского музея-заповедника
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