Сбербанк завоевал «Золотого» и «Бронзового льва» в Каннах

Сбербанк завоевал «Бронзового льва» в категории в «Финансовые продукты и сервисы» на фестивале «Каннские львы», наиболее авторитетном международном фестивале в области рекламы. Это уже вторая награда, которую заслужила кампания Neighborhoods, основанная на пилоте рекомендательного рекламного сервиса для малого бизнеса с ипользованием Big Data. Креативная идея и концепция реализованы агентством GOOD. Технология, которая легла в основу механики кампании, реализована Сбербанком, агентством Good и компанией Segmento. Накануне кампания Neighborhoods завоевала Золотого льва в категориии Creative Data. Проект представлен в четырех номинациях фестиваля: Promo & Activation / Financial Products and Services, Media/ Financial Products and Services, Data / Best use of real time data и Data / Business-to-business data solution

В рамках пилотного проекта, Сбербанк определил места, в которых есть свободные помещения коммерческой недвижимости. В ходе кампании Сбербанк с помощью интернет-голосования собирал информацию о том, какие магазины или другие заведения нужны в определённых районах городов. При этом опрашивались люди, проживающие не далее чем в 500 метрах от свободных помещений коммерческой недвижимости.

Полученная информация в режиме реального времени посредством цифровых каналов коммуникаций доносилась до предпринимателей. Сбербанк предлагал предпринимателям получить кредит, чтобы создать бизнес, реально востребованный в том или ином районе.

По итогам пилота кампании количество обратившихся за кредитами клиентов оказалось втрое больше, чем при обычной рекламе. Эффективность Neighborhoods в пересчёте на размеры расходов оказалась на 30% выше других проектов.

«Очень важно, что мы получили награду за инновационную технологию в области малого бизнеса. Это те проекты, на которые всегда обращают внимание и Президент страны, и Правительство. Мы стараемся в последние годы инвестировать именно в малый бизнес. Технология, которая была реализована совместно с нашей компанией Сегменто, которая занимается аналитикой больших данных, была основана на геомаркетинге. Как результат, на 30 процентов повысился отклик малого бизнеса на реализацию этих идей», - отметил Президент и Председатель правления Герман Греф.

Ролик кампании Сбербанка Neighborhoods можно посмотреть здесь.