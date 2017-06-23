Сбербанк завоевал «Золотого» и «Бронзового льва» в Каннах

23.06.2017 [Новости компаний]

Сбербанк завоевал «Бронзового  льва» в категории в «Финансовые продукты и сервисы» на фестивале «Каннские львы», наиболее авторитетном международном фестивале в области рекламы. Это уже вторая награда, которую заслужила кампания Neighborhoods, основанная на пилоте рекомендательного рекламного сервиса для малого бизнеса с ипользованием Big Data. Креативная идея и концепция реализованы агентством GOOD. Технология, которая легла в основу механики кампании, реализована Сбербанком, агентством Good и компанией Segmento. Накануне кампания Neighborhoods завоевала Золотого льва в категориии Creative Data. Проект представлен в четырех номинациях фестиваля: Promo & Activation / Financial Products and Services, Media/ Financial Products and Services, Data / Best use of real time data и Data / Business-to-business data solution

В рамках пилотного проекта, Сбербанк определил места, в которых есть свободные помещения коммерческой недвижимости. В ходе кампании Сбербанк с помощью интернет-голосования собирал информацию о том, какие магазины или другие заведения нужны в определённых районах городов. При этом опрашивались люди, проживающие не далее чем в 500 метрах от свободных помещений коммерческой недвижимости.

Полученная информация в режиме реального времени посредством цифровых каналов коммуникаций доносилась до предпринимателей. Сбербанк предлагал предпринимателям получить кредит, чтобы создать бизнес, реально востребованный в том или ином районе.

По итогам пилота кампании количество обратившихся за кредитами клиентов оказалось втрое больше, чем при обычной рекламе. Эффективность Neighborhoods в пересчёте на размеры расходов оказалась на 30% выше других проектов.

«Очень важно, что мы получили награду за инновационную  технологию в области малого бизнеса.  Это те проекты, на которые  всегда обращают внимание    и  Президент  страны, и Правительство. Мы стараемся в последние годы инвестировать именно в малый бизнес.   Технология, которая была    реализована совместно  с нашей компанией  Сегменто, которая занимается аналитикой больших данных, была основана на   геомаркетинге.     Как результат, на 30 процентов повысился отклик малого бизнеса на  реализацию этих идей», - отметил Президент и Председатель правления Герман Греф.

Ролик кампании Сбербанка Neighborhoods можно посмотреть здесь.

 

Тэги: сбербанк
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