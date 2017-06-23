В Бабаево дачники нашли на участке снаряд времен Великой Отечественной войны

23.06.2017 [Происшествия]

В Бабаево на дачном участке нашли корпус снаряда времен Великой Отечественной войны, сообщает региональное управление Росгвардии.

О находке правоохранителям сообщили местные жители. На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники череповецкого ОМОН Росгвардии по Вологодской области.

Обеспечив безопасность жителей, взрывотехник и инструктор-кинолог с овчаркой провели экспресс-анализ подозрительного предмета. Было установлено, что дачники обнаружили артиллерийский снаряд калибра 122 мм. Боеприпасы данного образца использовались во время Великой Отечественной войны. Находка не является опасной для жизни и здоровья людей: в полом корпусе снаряда не обнаружено взрывчатых веществ и взрывных устройств. Снаряд передан в отдел полиции.

 

Тэги: ВОВ, снаряды
Фото Управления Росгвардии по Вологодской области
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