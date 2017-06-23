27 вологодских выпускников сдали ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов. Высший балл получили школьники из Вологды, Череповца и пяти районов области: Вологодского, Тотемского, Сокольского, Великоустюгского, Вожегодского. В Вологде это выпускники ВМЛ, школ №№ 1, 8, 11, 15, 16, 17 и 30 школ, в Череповце - лицея АМТЭК, Женской гуманитарной гимназии, школ №№ 10 и 40. Отметим, что такое же количество столбалльников было по этому предмету и в прошлом году.

Всего ЕГЭ по русскому языку сдавали 4596 человек. 1078 из них (это 23,5%) справились с ним на 81 и более баллов. Минимальное количество баллов, необходимых для получения аттестата (24 балла), не набрали только 3 человека.

- Выпускники, получившие неудовлетворительный результат по одному из обязательных предметов смогут пересдать его в резервный день основного периода. Те же, кто не справился с двумя обязательными предметами идут на пересдачу в сентябре, - сообщает региональный департамент образования.

Добавим, что кроме русского языка на сегодняшний день известны результаты ЕГЭ еще по семи предметам. Это обязательные предметы – математика базового и профильного уровня, а также пять предметов по выбору: информатика, география, обществознание, физика, литература. Кроме русского языка, увеличилось число выпускников, набравших 81 балл и более, на ЕГЭ по информатике - 14,8% (41 человек), обществознанию - 4,9% (108 человек).

«По имеющимся результатам 2017 года можно сделать предварительный вывод, что выпускники сдают экзамены успешней, чем в прошлом году, - подчеркнула Елена Олеговна. - По всем предметам, как по обязательным, так и по выбору, сократилось количество тех, кто не преодолел минимальный порог».

Количество не сдавших экзамены по математике базового уровня снизилось на 0,3% (61 человек - это 1,5% от количества участников), по математике профильного уровня - на 8% (346 человек - это почти 11%). По математике базового уровня увеличилось количество «5». В 2017 году 55% участников экзамена (2210 чел.) справились на оценку «5», что на 441 человека больше, чем в 2016 году. Напомним, что по математике профильного уровня 100 баллов набрал только один человек - выпускник АМТЭК из Череповца.

На сегодня в области 32 стобалльных результата: по русскому языку (27), по информатике (2), по математике профильного уровеня (1), по физике (1), по литературе (1). Больше всего 100-балльных результатов у обучающихся из Вологды – 17, Череповца – 7. Также 100-балльные результаты есть у выпускников в пяти районах области: Великоустюгский (2), Сокольский (2), Тотемский (2), Вологодский (1), Вожегодский (1). По географии, обществознанию, информатике и математике базового уровня 100 баллов в Вологодской области не набрал никто.

Как сообщает департамент образования, во время проведения экзаменационной кампании было выявлено два факта нарушения порядка проведения ГИА-11 со стороны обучающихся – использование на экзамене запрещенных справочных материалов. По решению государственной экзаменационной комиссии данные выпускники допускаются на пересдачу экзаменов только в следующем году.