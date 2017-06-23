90 глав сельских поселений выберут в Вологодской области в сентябре

В единый день голосования 10 сентября в Вологодской области пройдут выборы 90 глав сельских поселений. Об этом во время пресс-завтрака рассказал заместитель губернатора Евгений Богомазов. Кроме того, жителям региона предстоит выбрать 1277 депутатов представительных органов городских округов, городских поселений и сельских поселений.

В районах уже начались процедуры выдвижения кандидатов в депутаты и на должности глав.

- По Северо-Западному федеральному округу самые масштабные выборы в сентябре пройдут в Вологодской области. В ходе избирательной кампании более чем на 50% обновится состав глав сельских поселений, на 59% - глав городских поселений, на 72% - состав представительных органов городских и сельских поселений. Самые крупные муниципальные выборы пройдут в Великоустюгском, Череповецком и Вологодском районах. Особенностью этого электорального процесса станет то, что все избранные главы, а также часть депутатов, в зависимости от нормы представительства, будут делегированы в состав представительных органов районов. Соответственно, в дальнейшем каждый из них может стать главой района, - пояснил Евгений Богомазов.

Он также подчеркнул, что самостоятельность власти на местах должна подкрепляться достаточными финансовыми, кадровыми, инфраструктурными ресурсами, поэтому сейчас подавляющему большинству муниципалитетов просто не выжить в одиночку, без поддержки регионального бюджета.

- Все муниципалитеты области разные, у всех своя история, уровень развития, местная специфика. И к каждому мы можем найти подход в работе. Органы исполнительной власти области не должны отворачиваться от муниципальных образований, совместно мы выявим все проблемы и найдем пути их решения, - подытожил Евгений Богомазов.

Напомним также, что 10 сентября пройдут выборы депутата в Вологодскую городскую думу по округу № 27 (это улицы Гагарина, Ленинградская, Гончарная и другие)