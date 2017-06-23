В Череповце в квартире взорвался бытовой газ: хозяева варили наркотики

В Череповце из-за неосторожного обращения с бытовым газом произошел взрыв в квартире, в которой готовили наркотики. Инцидент произошел накануне вечером в доме № 52 на проспекте Луначарского.

Как сообщает официальный сайт мэрии Череповца, в результате случившегося выбит оконный блок с балконной дверью, разбиты стекла лоджии, поврежден натяжной потолок, закопчены стены. Пострадавших и погибших нет. Причиной ЧП стало неосторожное обращение с газом при варке наркотиков хозяевами квартиры.

В областном управлении МЧС нам сказали, что их специалисты выезжали на сигнал о загорании в этой квартире:

- Общая площадь пожара - 0,3 квадратных метра, Поврежден потолок на всей площади кухни, закопчены стены, разбиты стекла, - отметил начальник отдела информации и связи с общественностью ГУ МЧС по Вологодской области Анатолий Сапожков.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Как рассказали Newsvo в пресс-службе УМВД по Череповцу, на месте были задержаны и доставлены в отдел четверо мужчин. У них взяли анализы, если экспертиза покажет, что в момент происшествия они находились в состоянии наркотического опьянения, будет решаться вопрос о привлечении их к отвественности.