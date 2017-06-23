В Вологде гендиректора «РосМолМаш» оштрафовали на 100 тысяч за невыплату зарплат

В Вологде вынесли приговор генеральному директору ООО «РосМолМаш» Любови Полынской. Женщина признана виновной в частичной и полной невыплате зарплат своим работникам.

Компания была основана в апреле 2014 года и занималась производством автомобильных кузовов, прицепов, полуприцепов и контейнеров. По версии следствия, Полынская в период с сентября 2014 года по октябрь 2015 года умышленно, из корыстных целей частично не выплатила зарплату 18 работникам предприятия, а также полностью оставила без заработанных денег 51 работника. Деньги на счетах компании были, но направлялись на иные нужды. В интересующий следствие период на счета компании поступили 18,8 млн рублей.

Напомним, в ноябре 2016 года сообщалось, что 25-летняя Любовь Полынская задолжала работникам 1,7 млн рублей. В январе 2017 года областная прокуратура уже информировала о задолженности на общую сумму более 4,5 млн. рублей. В июне 2016 года ООО «РосМолМаш» было признано банкротом

- В результате принятых в ходе расследования уголовного дела мер удалось на половину возместить причиненный работникам ущерб, а также в рамках дела наложен арест на денежные средства, два дома и два земельных участка, - сообщает региональное управление следственного комитета.

Приговором суда Любовь Полынскую оштрафовали на 100 тысяч рублей. Кроме того, сохранено право потерпевших обратиться в порядке гражданского судопроизводства с исками о взыскании причиненного ущерба.