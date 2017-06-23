В Устюженском районе племянника, убившего дядю кулаком в нос, приговорили к 8 годам колонии

В Устюженском районе вынесли приговор 26-летнему молодому человеку, который обвинялся в неумышленном причинении смерти родному дяде. Инцидент произошел 13 января 2017 года в деревне Мочала. Здесь вечером на ферме выпивала компания из трех человек: двое взрослых мужчин и племянник одного из них. Вспомнив старые обиды, родственники поссорились и вышли на улицу «выяснить отношения».

В ходе ссоры молодой человек несколько раз ударил родственника по голове и продолжил наносить удары руками и ногами, когда тот упал на землю. После чего обвиняемый вернулся в помещение, а тело уже скончавшегося мужчины чуть позднее на улице обнаружил его приятель, вышедший на его поиски. Судмедэкспертиза показала, что дядя умер, захлебнувшись кровью из-за перелома костей носа.

Суд признал молодого человека виновным в причинении тяжкого вреда здоровью, которое по неосторожности повлекло смерть потерпевшего. Ему назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, сообщает региональное управление следственного комитета.