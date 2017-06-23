В Вытегорском районе пьяный водитель иномарки съехал в кювет

В Вытегорском районе «Хендай Солярис» съехал в кювет и опрокинулся. ДТП произошло накануне около десяти часов вечера на 342 км автодороги Вологда – Медвежьегорск.

33-летний мужчина за рулем иномарки не справился с управлением авто, в итоге машина слетела с дороги в кювет. Водитель с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга был доставлен в больницу. В областном управлении ГИБДД отмечают, что у пострадавшего были признаки алкогольного опьянения, кроме того, он не был пристегнут ремнем безопасности.

Еще одно ДТП с пострадавшим произошло накануне в Вологодском районе. «Рено Меган» не предоставил преимущество в движении «Ладе», в итоге 49-летняя пассажирка отечественного авто получила сотрясение головного мозга и рану лица. Женщина лечится амбулаторно.