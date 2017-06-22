В Сямженском районе увеличили число поселений, в которых можно бесплатно получить землю

В четырех районах Вологодской области изменился перечень поселений, в которых предоставляются земельные участки в безвозмездное пользование. Соответствующие поправки в региональные законы внесли депутаты законодательного собрания.

- Основная задача этого закона – вовлечь в оборот неиспользуемые земли сельхозназначения, которых достаточно много в области. Когда мы только принимали нормативный правовой акт, знали, что будем вносить изменения в Перечень. 21 июня мы приняли четыре поправки – для Сямженского, Сокольского, Великоустюгского и Шекснинского районов, - пояснил председатель комитета по аграрному комплексу и продовольствию Владимир Буланов.

В Великогоустюгском районе изменения были необходимы из-за объединения части территорий, а вот в Сямженском районе расширили число поселений, где будут предоставлять бесплатные участки – к ним добавилось Сямженское, а это значит, что теперь получить землю можно будет и рядом с райцентром. В Сокольском и Шекснинском районе, наоборот, уменьшили число поселений, где можно получить участки для личного подсобного хозяйства или крестьянско-фермерского хозяйства.

Владимир Буланов подчеркнул, что все изменения были предложены муниципалитетами, они прошли согласование и были одобрены.