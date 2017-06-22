ВТБ расширяет сотрудничество с одной из крупнейших дорожно-строительных компаний Вологодской области

22.06.2017 [Новости компаний]

Банк ВТБ установил ОАО «Вологодавтодор» кредитно-документарный лимит в сумме более 2,3 млрд рублей. В рамках лимита ВТБ предоставил компании кредиты для обеспечения заявок на участие в аукционах и банковские гарантии исполнения обязательств по двум государственным контрактам на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и искусственных сооружений на них на территории районов Вологодской области. В зависимости от потребностей предприятие также сможет открыть возобновляемые кредитные линии до сентября 2019 года на финансирование затрат, связанных с исполнением контрактов.

Заместитель президента – председателя правления банка ВТБ Денис Бортников отметил: «Вологодавтодор» сотрудничает с нашим банком уже более 15 лет. Мы не первый раз помогаем этому предприятию, осуществляющему содержание 70% автодорог круглогодичного автобусного сообщения в регионе, в реализации крупных государственных контрактов. За годы работы компанией построены сотни километров дорог и мостов, она зарекомендовала себя опытным, надежным, финансово-устойчивым партнером. Уверены, наше сотрудничество в области обеспечения участия в аукционах Департамента дорожного хозяйства и транспорта Вологодской области позволит компании эффективно выполнять принятые на себя обязательства по государственным контрактам и воплощать дальнейшие планы по уверенному развитию».

Два государственных контракта ОАО «Вологодавтодор» заключил с КУ ВО «Управление автомобильных дорог Вологодской области». По условиям выигранных аукционов, компания будет осуществлять работы на территории всех 26 районов Вологодской области.

Тэги: ВТБ
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