Мэрия Череповца предложила предпринимательнице разместить аттракционы возле церкви

В Череповце владелица детских аттракционов Елена Канакова возмущена отношением к ее бизнесу городских властей. По словам женщины, чиновники выживают ее фирму «Процентр» с главных площадей и не дают спокойно работать.

- В 2008 году получилось так, что мы лишились работы и стали заниматься предпринимательством, купили маленький батутик. Обычно их ставят там, где идет массовый поток людей – это у нас в городе всего две площади: площадь Химиков и площадь Металлургов. Мы получили разрешение, начали работать. Мы следим за своим оборудованием, и по сравнению с городскими парками у нас оно более новое. И вот так получилось, что мы помешали паркам – парки монополизируются, оборудование распродается предпринимателям и тут же муниципальные парки берут сами у себя или у других в аренду и занимаются коммерческой деятельностью. Они начали нам ставить препоны, - рассказала Newsvo Елена.

Сначала на предпринимательницу посыпались жалобы: якобы, ее батуты слишком шумные и мешают жителям города. Однако, по словам женщины, эксперты СЭС, приехавшие по ее просьбе и замерившие шум, пришли к выводу, что громкость звука от работы аттракционов находится в пределах нормы.

- Но на все это в мэрии не смотрят, нас все равно отнесли к шумным аттракционам. Нам предложили другие площади – одну на братских могилах, около церкви, потом еще на пляжах. Но мы не можем там работать. В парки нас не ставят – там свои люди. До чего мы дободались – мы пишем в прокуратуру, отвечают, что все в норме, и далее по инстанциям. В этом году мы не выиграли ни одного аукциона, стоять мы не можем нигде. И вот в ноябре мы подали заявление в УФАС, - говорит предпринимательница.

Рассмотрев жалобы предпринимательницы, антимонопольщики пришли к выводу, что комитет по управлению имуществом Череповца незаконно отказал ее фирме в размещении аттракционов на площадях Химиков и Металлургов: все требования организацией были выполнены.

Кроме того, выяснилось, что порядок организации торгов на право заключения договоров о размещении аттракционов на землях общего пользования, утвержденный постановлением мэрии, не соответствует федеральному и региональному законодательству и нарушает права бизнесменов.

Вызвала нарекания у антимонопольщиков и позиция городской организации «Единение», в подчинении которой находятся парки Череповца. Специалисты выяснили, что городские земли предоставлены предприятию в постоянное пользование, а это значит, что распоряжаться участками (в данном случае, сдавать в аренду) оно не имеет права. Даже разрабатывать внутреннюю документацию, оговаривающую условия предоставления земли в аренду, «Единение» не могло.

В итоге своим решением от 13 июня УФАС выдало предупреждения о необходимости устранения нарушений: череповецкой городской думе, мэрии Череповца, МБУК «Единение» и городскому комитету по управлению имуществом. Череповецкую гордуму попросили привести в соответствие земельному законодательству городское положение о порядке использования земель общего пользования, мэрию – отменить порядок организации торгов на право заключения договоров о размещении аттракционов на этих землях. У «Единения» антимонопольщики потребовали расторгнуть договоры, заключенные с владельцами аттракционов об их размещении на территории парков. Комитет по управлению имуществом должен выдать фирме череповецкой предпринимательницы разрешение на размещение аттракционов на площадях города.

Отметим, что данное решение УФАС может быть обжаловано в арбитражном суде.