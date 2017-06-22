В Чагодощенском районе пять населенных пунктов остались без электричества

Поселки Чагода и Сазоново, а также деревни Белые Кресты, Паник, Малашкино в Чагодощенском районе сегодня утром остались без электроснабжения, сообщает региональное управление МЧС.

Информация об отключении поступила сегодня в 11.40. Первоначально без электричества остались около тысячи домов, среди них один детский сад - это 2490 человек. Однако уже менее чем через час энергетикам удалось подключить большую часть потребителей. По информации на 12.30 без электричества оставался 441 человек.

- По данным на 14.30 отключенным оставались 100 домов в поселке Сазоново, 123 человека. К 17 часам планируют подключить всех полностью, - рассказал Newsvo начальник отдела информации и связи с общественностью ГУ МЧС по Вологодской области Анатолий Сапожков.

По предварительным данным, причиной отключения электроэнергии могло стать падение дерева на линии электропередачи.