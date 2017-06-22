Госдума разрешила засекретить данные об имуществе высших чиновников

22.06.2017 [Политика]

Госдума в третьем чтении одобрила законопроект, который разрешает засекретить персональные данные лиц, находящихся под охраной Федеральной службы охраны (ФСО), сообщает Republic.

В числе персональных данных - банковские счета, информация о недвижимости, включая зарубежную, и другом имуществе. Засекречиваются также данные членов семей, при этом не указывается, кто именно подразумевается под ними. Исключение составляют данные, которые обязательны для опубликования.

Госохрану предоставляют президенту, премьер-министру, главам Генпрокуратуры и СК, спикерам обеих палат парламента, а также председателям Конституционного и Верховного судов. ФСО также охраняет членов их семей. Список людей, находящихся под охраной ФСО, может дополняться по распоряжению президента России. Полный список засекречен.

В инициативе также прописывается право ФСО на ограничение аэропортов, трасс, морских и речных портов.

Законопроект внес президент России Владимир Путин, но пункт о засекречивании персональных данных появился после принятия соответствующей поправки во втором чтении.

По мнению замдиректора российского отделения Transparency Intenational Ильи Шуманова, эта норма сократит возможности для антикоррупционных расследований о высокопоставленных чиновниках. Напомним, что расследование Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) о бизнесе сыновей генпрокурора Юрия Чайки основано на публичной информации об их имуществе. Спустя полгода в ФБК заметили, что в данных Росреестра об имуществе сыновей генпрокурора имена Артема Чайки и Игоря Чайки заменили на ЛСДУ3 и ЙФЯУ9.

Тэги: госдума, чиновники, коррупция
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