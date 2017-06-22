Старинные русские сказки и песни можно будет послушать на фестивале «Голос ремесел»

22.06.2017 [Общество]
Старинные русские сказки и песни можно будет послушать на фестивале «Голос ремесел»

Вологжане и гости города могут послушать старинные русские сказки и песни в профессиональном исполнении. 23 июня в рамках фестиваля «Голос ремесел» в «Резном палисаде» выступит российский этнический певец Александр Маточкин.

- У слушателей появится редкая возможность послушать древние сказания с реки Печора в том виде, в котором они бытовали веками. Для отдыха — старинные сказки и протяжные песни, - сообщают организаторы.

Встреча пройдет с 16.00 до 19.00 по адресу: улица Засодимского, дом 5. Вход свободный.

Кроме того, 23 и 24 июня гости фестиваля смогут посетить концерт с участием Дмитрия Янковского и оркестра русских народных инструментов "Перезвоны". «NeoClassic» – это эксперимент, который соединяет в себе различные и, казалось бы, несовместимые направления в музыке: оперу, поп-музыку, рок, битбокс и другие. Начало концерта 23 июня в 18.00, 24 июня - в 17.00. Вход свободный.
 

Тэги: сказки, Голос ремесел
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