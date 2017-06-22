В Череповце на пенсионерку напал ее кот

Вечером 21 июня за помощью к спасателям обратилась жительница одного из домов на улице Архангельской в Череповце. Пенсионерка рассказала, что на нее напал домашний кот, который расцарапал ей руки и лицо.

Спасатели прибыли на место происшествия, когда женщину уже забрали врачи. Медики диагностировали у пострадавшей рваные раны рук и лица и госпитализировали в областную больницу № 2.

- Так как квартира находилась на первом этаже, кот выскочил в открытое окно, и спасатели не смогли его поймать, - пояснил директор МБУ «Спасательная служба» Череповца Дмитрий Санакоев.

Породистый длинношерстный кот живет у череповчанки уже несколько лет. По словам соседей, пушистый питомец время от времени ведет себя агрессивно, однако раньше в МЧС женщина не обращалась.