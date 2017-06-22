В Кирилло-Белозерском музее-заповеднике пройдет выставка икон из Третьяковской галереи

Иконы из собрания Третьяковской галереи покажут на выставке в Кирилло-Белозерском музее-заповеднике. Это образы преподобного Кирилла, которые в начале ХХ столетия были вывезены в Москву на реставрацию, а затем вошли в собрание одного из самых крупных в России музеев, сообщает сайт областного правительства.

- С точки зрения сотрудничества, не так много примеров, когда государственная Третьяковская галерея дает возможность экспонировать свои произведения искусства там, где они появились. 22 июня откроется выставка, на которой презентуют икону образа основателя монастыря преподобного Кирилла, написанную при его жизни Дионисием Глушицким, а также икону «Богоматерь Одигитрия» конца XIV века, которая по легенде находилась у Кирилла во время его длительных поисков места для свершения подвижнических подвигов, указанного Богородицей, - рассказал заместитель губернатора Олег Васильев. – Это событие носит уникальный характер. Это та практика, которую хотелось бы внедрить многим регионам. И мы благодарны государственной Третьяковской галерее за возможность экспонировать иконы в Вологодской области.

Презентация икон состоится 22 июня днем в Трапезной палате Кирилло-Белозерского музея-заповедника. Увидеть их там можно будет до конца лета.