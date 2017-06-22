Хотите сделать творческий подарок любимому городу? Приходите на мастер-класс от банка «Вологжанин»

22.06.2017 [Новости компаний]

24 июня 2017 г. в рамках празднования Дня города Вологды банк «Вологжанин» откроет уникальную интерактивную площадку, где все желающие смогут принять участие в творческом мастер-классе по созданию оригинального подарка любимому городу. В результате будет создан арт-объект, который станет украшением одного из главных парков Вологды. Также гостям праздника будет предложено сделать фото на память в специальной фотозоне, принять участие в увлекательной викторине и выиграть ценные призы от банка и его партнёров - «Музея занимательных наук Эйнштейна» и интерактивного музея «Поляна сказок».

Более того, 2017 год стал для банка «Вологжанин» юбилейным и, в связи с этим событием, банк подготовил своим ровесникам памятные подарки*, получить которые можно будет также на площадке банка. Ждем вас на площади Революции напротив детской музыкальной школы №1 с 15 до 17 часов.

Приходите отпраздновать День города вместе с банком «Вологжанин» и получите заряд отличного настроения и ярких эмоций.

*количество подарков ограничено.

ЗАО «Банк «Вологжанин». Лицензия №1896 ЦБ РФ от 21.06.2012.

Тэги: Банк вологжанин
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