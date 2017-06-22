Вологжан приглашают бесплатно пройти обследование сердечно-сосудистой системы
Акция «Здоровое сердце» состоится в субботу 24 июня в городской поликлинике № 1 Вологды.
Как сообщает департамент здравоохранения, всем пришедшим на прием измерят артериальное давление, уровень глюкозы в крови, сделают электрокардиограмму, при наличии показаний – УЗИ сердца, врач-кардиолог проведет консультацию.
Обследование можно пройти бесплатно и без записи. Для этого необходимо обратиться в городской Центр здоровья по адресу: ул. Мальцева, д.45 (3 этаж, каб.№330).
Время проведения акции:
- взятие крови с 8.00 до 10.00 (натощак)
- ЭКГ, консультация врача-кардиолога, УЗИ сердца (при наличии показаний) с 9.00 до 12.00
Дополнительная информация по телефону: 21-58-81 (регистратура Центра здоровья)
- Получить рекомендации по поводу здорового образа жизни и отказу от вредных привычек, пройти обследование может любой житель области в Центрах здоровья, которые расположены в Вологде, Череповце, Соколе, Великом Устюге, - сообщает пресс-служба департамента здравоохранения.