В Вологодской области утвердили срок передачи документов при изменении способа накопления денег на капремонт

В Вологодской области утвердили порядок передачи документов в случае изменения способа накопления средств на капитальный ремонт. Срок передачи документов владельцу спецсчета, либо региональному оператору после вступления в силу решения собственников теперь составляет 5 дней. Соответствующие поправки в региональный закон о капремонтах приняли накануне депутаты ЗСО.

- Существует несколько способов накопления средств на капремонт – спецсчет или «общий котел». Собственники имеют право выбирать любой и менять владельцев счета фонда капремонта своего дома. Однако в нашей области не был урегулирован ряд вопросов, а именно - в какие сроки и какие документы необходимо передавать новому владельцу счета. Сейчас в законе мы закрепили пятидневный срок для передачи документов с момента вступления решения в силу, а также перечень необходимых документов, которые будет необходимо либо владельцу специального счета передать, либо региональному оператору, - пояснил заместитель председателя законодательного собрания области Роман Заварин.

Пакет передаваемых документов должен содержать всю необходимую информацию о помещениях в доме, размере взносов и пеней, о выполненных работах в рамках капремонта, если таковые уже были, а также денежных средствах, которые были накоплены собственниками.