Правительство Вологодской области и АО КБ "Северный Кредит" подписали соглашение о сотрудничестве

22.06.2017 [Новости компаний]

19 июня было подписано соглашение о сотрудничестве между правительством Вологодской области и АО КБ "Северный Кредит" в лице губернатора Вологодской области Олега Кувшинникова и в лице председателя правления  Банка Людмилы Петровой.

Стороны договорились о взаимодействии в целях поддержания социального благополучия и сохранения уровня благосостояния населения, участвующего в социальном проекте «Забота», реализация которого осуществляется в настоящее время на территории Вологодской области. Сама концепция социального проекта «Забота» была утверждена постановлением Губернатора Вологодской области от 26.01.2017 №25.

В областной столице проект действует с 2009 года. Основную поддержку проекту продолжает оказывать банк АО КБ «Северный Кредит», выпускающий карты «Забота» с банковским приложением. Партнерами проекта «Заботы» также являются 149 предприятий и организаций, по карте можно получить скидки более чем в 600 точках. Причем, это не только продуктовые магазины, но и учреждения сферы услуг, аптеки.

"Теперь пенсионеры, ветераны боевых действий, почетные доноры, многодетные семьи из других районов нашего региона смогут оценить все привилегии (скидки, бонусы, в том числе дополнительно предоставляемых Банком) социального проекта "Забота", получив карты «Забота» с банковским приложением от АО КБ "Северный Кредит", кроме того с 01 июля 2017 года Банк начинает выпуск национальных карт «МИР», в том числе в рамках проекта «Забота» - пояснила заместитель Председателя Правления по развитию клиентской базы Татьяна Ласточкина.

 

Тэги: Северный Кредит
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