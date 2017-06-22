В День города в Вологде пройдет фестиваль еды «Время есть»

В День города для жителей Вологды организуют фестиваль еды на свежем воздухе «Время есть». Он состоится 25 июня на территории стадиона «Локомотив»

На большом пикнике рестораны областной столицы представят вологжанам и гостям города блюда на любой вкус, сообщает пресс-служба городской администрации.

- Вологжан и гостей нашего города ожидает интересная развлекательная программа. Узнать секреты приготовления фирменных блюд, сразиться в кулинарных поединках и получить эстетическое удовольствие мы приглашаем в этот день. Надо отметить, что фестиваль проходит при поддержке администрации города и ресторанов «Верещагин», «Пять капель», Папа-пицца, «Ежеозеро», «Кухня». Мы ждем всех на праздник вкуса и эмоций, на фестиваль еды «Время есть» на стадионе Локомотив, 25 июня. Открытие в 14.00. Приходите с семьями, друзьями, берите родных и близких. Получайте удовольствие при любой погоде, - рассказала организатор фестиваля «Время есть» Алена Симачева.

На пикнике будут представлены лучшие продукты, приготовленные шеф-поварами, а также блюда, которые принято подавать на свежем воздухе. Сами организаторы считают, что гости фестиваля не останутся равнодушными к ожидающему их разнообразию блюд.

- На пикник мы привезем блюда, которые можно взять в руки, устроиться в уютном месте и перекусить. Это не столько классическая кухня, а более удобная, мобильная, соответствующая духу пикника, как такового. Это разнообразные бургеры, сэндвичи, бутерброды, но оформленные аппетитно и красочно. Для любителей традиционной еды мы привезем прекраснейший узбекский плов, - рассказал вологодский ресторатор Дмитрий Бушлаков.

Отметим, что мероприятия, посвященные 870-летию Вологды, стартуют в городе уже сегодня. На Кремлевской площади начинает свою работу фестиваль «Голос ремесел», в Консисторском дворике кремля сегодня вечером откроется международный фестиваль кружева, а вечером на площади Революции пройдет концерт группы «Сборная союза».