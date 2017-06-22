В Вологде пройдет благотворительный квест в реальности для детей-сирот

29-30 июня в Вологде пройдет благотворительный «Доброквест» - дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, попробуют свои силы в квестах в реальности. Этот проект второе лето подряд проводит команда первого вологодского квеста в реальности «Play, Sherlock!». Мероприятие проводится при поддержке молодежного правительства Вологодской области и администрации города.

В ходе прохождения квеста ребятам потребуется применить знания школьной программы, логику и сообразительность, а также работу в команде и умение взаимодействовать. ​ В ходе «Доброквеста» будут доступны локации «Лаборатория», «Кабинет Картографа» и «Гарри Поттер».

Для участия в проекте приглашаются воспитанники всех учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в возрасте от 12 лет. Участникам необходимо сформировать команды от 4 до 6 человек.

Чтобы зарегистрироваться на участие в «Доброквесте», необходимо сообщить администратору проекта по телефону 8-963-356-12-56 или через группу www.vk.com/playsherlock . Подробности также можно узнать на сайте квестов в реальности «Play, Sherlock!».