В Вологде пройдет благотворительный квест в реальности для детей-сирот

22.06.2017 [Общество]

29-30 июня в Вологде пройдет благотворительный «Доброквест» - дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, попробуют свои силы в квестах в реальности. Этот проект второе лето подряд проводит команда первого вологодского квеста в реальности «Play, Sherlock!». Мероприятие проводится при поддержке молодежного правительства Вологодской области и администрации города.

В ходе прохождения квеста ребятам потребуется применить знания школьной программы, логику и сообразительность, а также работу в команде и умение взаимодействовать. ​ В ходе «Доброквеста» будут доступны локации «Лаборатория», «Кабинет Картографа» и «Гарри Поттер».

Для участия в проекте приглашаются воспитанники всех учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в возрасте от 12 лет. Участникам необходимо сформировать команды от 4 до 6 человек.

Чтобы зарегистрироваться на участие в «Доброквесте», необходимо сообщить администратору проекта по телефону 8-963-356-12-56 или через группу www.vk.com/playsherlock . Подробности также можно узнать на сайте квестов в реальности «Play, Sherlock!».   

Тэги: благотворительность, игры, дети-сироты
Система Orphus

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Жители Вологды, отравившиеся готовой продукцией «Макси», начали получать компенсации
Дело об удаленных зубах и пропавших 100 тысячах рублей
Естественная убыль населения Вологодской области увеличилась на 22,0% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года
Бесплатная реабилитация в вологодском санатории "Новый источник"
Глава Сокольского района написал заявление об отставке
В Тарногском районе третий день ищут девятилетнюю девочку, которая упала в реку
В Вологде 17-летний подросток за рулем «Land Cruiser» сбил пешехода на «зебре»
В Красавино пенсионерка, в дом которой врезалась иномарка, осталась без жилья
С 1 июля вырастут тарифы на электроэнергию
Житель Вологды заработал 1,7 млн рублей на торговле несуществующими деревянными срубами
21.06.2017 [Общество]

Новую спортплощадку на улице Конева в Вологде собираются построить к сентябрю 2017 года

1016
0
21.06.2017 [Происшествия]

В Кадуе полицейским пришлось стрелять по колесам, чтобы остановить 17-летнего водителя без прав

943
0
18.06.2017 [Общество]

Дело об удаленных зубах и пропавших 100 тысячах рублей

7617
1

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Вологжан приглашают бесплатно пройти обследование сердечно-сосудистой системы
В Вологодской области утвердили срок передачи документов при изменении способа накопления денег на капремонт
Правительство Вологодской области и АО КБ "Северный Кредит" подписали соглашение о сотрудничестве
В День города в Вологде пройдет фестиваль еды «Время есть»
В Вологде пройдет благотворительный квест в реальности для детей-сирот
В Грязовце гендиректор управляющей компании подделала протокол, чтобы повысить коммунальную плату
Семи районам Вологодской области области передали полномочия по содержанию скотомогильников
 
19.06.2017 [Общество]

В жанре хоррор

2319
0
22.06.2017 [БлогоVO]

Про гомосексуализм

415
0
22.06.2017 [Обзор Прессы]

Обратившаяся к Путину онкобольная девушка стала жертвой "оптимизации"

371
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика