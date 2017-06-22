В Грязовце гендиректор управляющей компании подделала протокол, чтобы повысить коммунальную плату

В Вологодской области по требованию прокуратуры жителям многоквартирного дома в Грязовце произведен перерасчет платы за содержание жилья.

Как сообщает областная прокуратура, гендиректор управляющей компании ООО «Служба заказчика» Валентина Пескова с целью повышения размера платы за работы и услуги по управлению, содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 11 по улице Привокзальной в январе 2017 года изготовила фиктивный протокол общего собрания собственников помещений указанного дома.

- В дальнейшем официальный документ, на основании которого жителями вносилась плата за содержание жилья в завышенном размере, был предъявлен для подписи лицу, указанному в протоколе в качестве председателя общего собрания, - сообщает ведомство.

Повышение тарифа составило около 2 рублей. Жители обратились в прокуратуру.

В отношении руководителя ООО «Служба заказчика» возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 327 УК РФ (подделка официального документа). Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры района.

Кроме того, жителям многоквартирного дома сделан перерасчет платы за содержание жилья, которую с них собрали незаконно.