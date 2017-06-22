Семи районам Вологодской области области передали полномочия по содержанию скотомогильников
Депутаты наделили органы местного самоуправления семи районов области полномочиями по содержанию 15 сибиреязвенных скотомогильников. Это Бабаевский, Белозерский, Вологодский, Кирилловский, Чагодощенский, Череповецкий и Шекснинский районы. Соответствующие изменения в закон о санитарном благополучии, защите людей и животных были приняты на 12-й сессии законодательного собрания области.
Ранее, в 2013 году, депутаты передали полномочия по содержанию 13 захоронений Вожегодскому и Кадуйскому району.
По данным заксобрания, в настоящее время на территории области находится 54 захоронения скота, 42 из них – с сибирской язвой. При этом в 2011 году, по данным департамента сельского хозяйства, продовольственных ресурсов и торговли области, скотомогильников было 134. Куда с тех пор делись 80 – непонятно. Ранее, в 2004 году, сообщалось, что из 145 скотомогильников на Вологодчине точно установлены местонахождения 89 захоронений скота.
Председатель комитета по экологии и природопользованию Михаил Ставровский добавил на вчерашней сессии, что одновременно с этим законом вносятся изменения и в бюджет области - в части перераспределения средств на передаваемые полномочия.
Напомним, что ненадлежащее содержание скотомогильников в районах уже не раз становилось темой судебных разбирательств в Вологодской области, проблема существует больше 10 лет - уже в 2005 году скотомогильники пришли в запустение. Так, в 2011 году прокуратура Вожегодского района подала иск к правительству области из-за трех скотомогильников (один из которых – с сибирской язвой), которые долгое время никто не обслуживал. Согласно решению суда, областное правительство обязано вести строгий учет этих скотомогильников и обеспечивать их должное содержание.
А в Горицах в санитарно-защитной зоне сибиреязвенного скотомогибльника началось незаконное строительство.