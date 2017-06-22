Семи районам Вологодской области области передали полномочия по содержанию скотомогильников

22.06.2017 [Общество]

Депутаты наделили органы местного самоуправления семи районов области полномочиями  по содержанию 15 сибиреязвенных скотомогильников. Это Бабаевский, Белозерский, Вологодский, Кирилловский, Чагодощенский, Череповецкий и Шекснинский районы. Соответствующие изменения в закон о санитарном благополучии, защите людей и животных  были приняты на 12-й сессии законодательного собрания области.

Ранее, в  2013 году,  депутаты передали полномочия  по содержанию 13 захоронений Вожегодскому и Кадуйскому району.

По данным заксобрания, в настоящее время на территории области  находится 54 захоронения скота, 42 из них – с сибирской язвой. При этом в 2011 году, по данным департамента сельского хозяйства, продовольственных ресурсов и торговли области, скотомогильников было 134. Куда с тех пор делись 80 – непонятно. Ранее, в 2004 году, сообщалось, что из 145 скотомогильников на Вологодчине точно установлены местонахождения 89 захоронений скота.

Председатель комитета по экологии и природопользованию Михаил Ставровский добавил на вчерашней сессии, что  одновременно с этим законом вносятся изменения и в бюджет области  - в части перераспределения средств на передаваемые полномочия.

Напомним, что ненадлежащее содержание скотомогильников в районах уже не раз становилось темой судебных разбирательств в Вологодской области, проблема существует больше 10 лет - уже в 2005 году скотомогильники пришли в запустение. Так, в 2011 году прокуратура Вожегодского района подала иск к правительству области из-за трех скотомогильников (один из которых – с сибирской язвой), которые долгое время никто не обслуживал. Согласно решению суда, областное правительство обязано вести строгий учет этих скотомогильников и обеспечивать их должное содержание.

А в Горицах в санитарно-защитной зоне сибиреязвенного скотомогибльника началось незаконное строительство.

Тэги: скотомогильники
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