22 июня возле памятников в Вологде можно будет послушать аудиозаписи с историями о ВОВ

21.06.2017 [Общество]

В День памяти и скорби вологжане услышат рассказы о Великой Отечественной войне с помощью аудиопроигрывателей, которые будут установлены у двух вологодских памятников. Это памятник маршалу Ивану Коневу на улице Конева и стела на улице Герцена, 60 (у здания медицинского колледжа), посвященная подвигу сотрудников военно-санитарного поезда № 312.

Для каждого памятника создана оригинальная авторская аудиозапись, в основу которой положены исторические материалы.  В ходе акции жители города смогут услышать рассказ о вкладе вологжан в победу над фашизмом, узнать об истории создания памятников и открыть неизвестные для себя факты отечественной истории.

Аудиозаписи будут работать 22 июня с 15 до 18 часов. Проект организован Алексеем Копничевым и Аленой Першиной  при поддержке администрации города и вологжан Александра Коновалова и Владимира Коротина.

Тэги: ВОВ
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