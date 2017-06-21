22 июня возле памятников в Вологде можно будет послушать аудиозаписи с историями о ВОВ

В День памяти и скорби вологжане услышат рассказы о Великой Отечественной войне с помощью аудиопроигрывателей, которые будут установлены у двух вологодских памятников. Это памятник маршалу Ивану Коневу на улице Конева и стела на улице Герцена, 60 (у здания медицинского колледжа), посвященная подвигу сотрудников военно-санитарного поезда № 312.

Для каждого памятника создана оригинальная авторская аудиозапись, в основу которой положены исторические материалы. В ходе акции жители города смогут услышать рассказ о вкладе вологжан в победу над фашизмом, узнать об истории создания памятников и открыть неизвестные для себя факты отечественной истории.

Аудиозаписи будут работать 22 июня с 15 до 18 часов. Проект организован Алексеем Копничевым и Аленой Першиной при поддержке администрации города и вологжан Александра Коновалова и Владимира Коротина.