Вологодская область продлила сроки госгарантии для предприятия «Абиогрупп» на 10 лет

Срок действия госгарантии, предоставленной правительством Вологодской области шекснинскому предприятию по переработке биоотходов «Абиогрупп» в индустриальном парке "Шексна", продлили еще на 10 лет – до 21 апреля 2027 года. Соответствующие поправки в закон о региональном бюджете приняли сегодня депутаты законодательного собрания области.

- Данная госгарантия была выдана правительством Вологодской области в 2010 году за выполнение обязательств перед «Россельхозбанком» по строительству завода по переработке биологических отходов в индустриальном парке «Шексна». Срок действия гарантии кончается в декабре 2017 года. Почему правительство области поддержало пролонгацию данной гарантии? Первая причина – предприятие является работающим, оно единственное в Северо-Западном округе выпускает мясо-костную муку для сельхозпредприятий. Объемы производств постоянно увеличиваются. Во-вторых, это рабочие места, тоже важный для нас вопрос. Третья причина – предприятие демонстрирует ответственную налоговую политику, поступление налогов от данного предприятия ежегодно увеличивается, - объяснила депутатам начальник департамента финансов области Валентина Артамонова.

По ее словам, если не продлить срок действия госгарантии, «Россельхозбанк» может отказаться от реструктуризации долговых обязательств «Абиогрупп» и предъявить требование по исполнению гарантии к правительству области. В то же время, по ее словам, завод демонстрирует экономический рост, и в ближайшие 10 лет долг перед банком обязуется погасить.

Сомнительный залог

У некоторых депутатов вызвали вопросы стоимость залогового имущества, которое предоставлено предприятием.

- У меня вопрос следующего характера: кто проводил оценку залогового обеспечения, вот этих земельных участков? Под нашу гарантию залог – 57 земельных участков в Шекснинском районе в Раменском сельском поселении. Общая стоимость залога – 115 млн рублей, - задал вопрос депутат ЛДПР Антон Гримов. - Оценку залогового имущества производят независимые оценщики. В рамках наших полномочий при изменении условий предоставления гарантий департамент финансов потребовал проведения уточнения стоимости рыночной оценки залогового имущества. Оценка была проведена в соответствии со 135 ФЗ, основными его требованиями: оценщик должен входить в состав саморегулируемой организации, структура отчета соответствовала требованиям, и в дополнение к этому департамент финансов потребовал проведения независимой оценки. Поэтому все условия были выполнены, соответственно, мы не можем сегодня усомниться в проведенной оценке залогового имущества. Да и компетенции у департамента финансов такой нет, чтобы не доверять независимым оценщикам, - ответила Валентина Артамонова. - Просто я хотел бы обратить внимание депутатов, правительства и прокуратуры, что в Шекснинском районе в одном из сельсоветов 20 соток земли 2 миллиона стоить не могут! Это просто нереальные суммы. Даже в черте города Вологды или Череповца таких участков надо еще поискать, - подчеркнул Антон Гримов.

Однако разбираться в странной стоимости участков не стали. Большинство депутатов проголосовали за внесение соответствующих изменений в закон об областном бюджете, трое высказались против, двое воздержались.

Госгарантии для Павла Бритвина

На момент выдачи госгарантии «Абиогрупп» именовалось ЗАО «НПО Северный стандарт», а крупным акционером предприятия был Павел Бритвин, сын экс-начальника департамента сельского хозяйства Вологодской области Тамары Бритвиной, известной своими покупками недвижимости за рубежом.

18 июня 2010 г. постановлением правительства области при поддержке депутатов заксобрания от "Единой России" предприятию была предоставлена гарантия по обеспечению обязательств перед Россельхозбанком в сумме 170 млн. рублей (основной долг – 145 млн. рублей, проценты – 25 млн. рублей), со сроком действия гарантии до 1 марта 2016 года. Предполагалось, что к этому сроку завод встанет на ноги, начнет получать прибыль и расчитается с банком.

Однако аудиторская проверка в начале 2016 года показала, что финансово-экономическое положение ЗАО "Абиогрупп" неудовлетворительное. Предприятие было закредитовано, общая сумма заложенности по краткосрочным и долгосрочным займам на тот момент превысила 804 млн. рублей, из них только Россельхозбанку ЗАО задолжало 414 млн. рублей.

Первоначально срок погашения задолженности ЗАО "Абиогрупп" перед Россельхозбанком был 16 марта 2016 г. Тогда Павел Бритвин обратился в правительство области с просьбой продлить срок гарантий до 31 декабря 2016 г. Депутаты КПРФ уже тогда поднимали вопрос о сомнительной ценности тех самых 57 земельных участков, которые "Абиогрупп" предложила в качестве залога:

"В качестве обеспечения регрессных обязательств ЗАО "Абиогрупп" предложило 57 земельных участков, расположенных в Раменском сельсовете Шекснинского района в кадастровом квартале 35:23:0201039", - рассказывает член фракции КПРФ Михаил Селин. - "Эти участки в равных долях принадлежат Павлу Леонидовичу Бритвину и гражданину Грузии Важе Акакиевичу Бухиашвили (ред. - а гендиректором АО "Абиогрупп" сейчас явлется Бухиашвили Ираклий Важаевич). Их общая рыночная стоимость по состоянию на 6 сентября 2014 года - 98,5 млн. рублей. Однако проверка показала, что эти земельные участки не годятся под ИЖС, возможность их продажи по привлекательной цене минимальна, что говорит о низкой ликвидности залога. Думаю, что это просто формальность, с целью потянуть время. Коммунисты проголосовали против продления госгарантий для данного предприятия, но остались в меньшинстве", - обратился к депутатам ЗСО Михаил Селин.

Депутат также пояснил, что во время обсуждения данного вопроса на 44 сессии ЗСО фракция КПРФ так и не смогла получить ответ на вопросы: почему Павел Бритвин внезапно сложил полномочия генерального директора и передал этот пост партнеру по бизнесу гражданину Грузии Ираклию Бухиашвили.

- Кто такой Важе Акакиевич Бухиашвили, и на каком основании у гражданина другого государства в собственности оказались участки земли в Шекснинском районе? Почему депутатам не был представлен четкий анализ финансово-экомических перспектив данного предприятия? Может, его владельцы специально тянут время, чтобы до 31 декабря 2016 г. успеть вывести ликвидные активы, а области оставить одни долги? - задавали вопросы депутаты КПРФ.

О том, как в августе 2013 года ЗАО «НПО Северный Стандарт» изменило наименование на ЗАО «АБИОГРУПП» и как это произошло, писал Павел Шабанов. В 2011 году за счет средств областного бюджета были построены внеплощадочные инженерные сети и теплосеть к биотехнологическому заводу в индустриальном парке «Шексна». А в рамках реализации долгосрочной целевой программы «Инвестиции в объекты капитального строительства на 2010-2013 годы и перспективу до 2020 года» в 2012 году на территории Вологодской области за счет средств областного бюджета завершили строительство сетей водопровода и канализации для этого биотехзавода.