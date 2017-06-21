С 1 июля вырастут тарифы на электроэнергию

21.06.2017 [Общество]

1 июля 2017 года на территории России, в том числе в Вологодской области, в силу вступают новые тарифы на электроэнергию для населения. В связи с этим Вологдаэнергосбыт рекомендует вологжанам своевременно передать показания электросчётчиков в июне, а также оплатить потреблённую электроэнергию и погасить задолженность до повышения тарифов.

В соответствии с приказом департамента топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования Вологодской области от 29.12.2016 г. №738-р с 1 июля 2017 года установлены круглосуточные тарифы на электроэнергию для городского населения, проживающего в домах с газовыми плитами – 4,25 руб.кВт.ч. (сейчас - 4,05), в домах с электроплитами – 3,38 руб.кВт.ч. (сейчас - 3,23), в сельских населенных пунктах - 2,97 руб.кВт.ч. (сейчас - 2,83). Подробнее с тарифным меню с 1 июля 2017 года можно ознакомиться на сайте вологдаэнергосбыт.рф.

Вологдаэнергосбыт рекомендует вологжанам в период с 23 по 25 число передать показания приборов учета, чтобы рассчитаться за электроэнергию по фактическому потреблению, а не по среднемесячному расчету или нормативам. Ведь с 1 июля все расчеты будут вестись уже по новым тарифам. И тем, кто не привык передавать показания счетчиков, при корректировке расчетов после 1 июля, возможно, придется переплачивать.

Варианты для передачи показаний электросчетчика

Варианты оплаты электроэнергии

Тэги: тарифы, Вологдаэнергосбыт
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