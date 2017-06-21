Вологодская область потратит дополнительно 1,4 млрд рублей на решение социально-экономических задач

21.06.2017 [Общество]

Дополнительные средства, поступившие в бюджет Вологодской области, будут направлены на решение целого ряда социально-экономических задач в регионе. Соответствующие поправки в областной бюджет приняли сегодня депутаты регионального законодательного собрания.

Этими изменениями доходная часть бюджета на 2017 год увеличена на 1,6 млрд рублей, из которых 1,4 млрд рублей - налоговые и неналоговые доходы. Остальное - поступления из федерального бюджета.

Председатель законодательного собрания Андрей Луценко отметил, что  основные направления расходов определены, исходя из решения важных социальных задач.

- Это, прежде всего, повышение заработной платы работникам бюджетной сферы по «майским» указам президента. На эти цели будет направлено 265 миллионов рублей. Вторая цель - обеспечение в полном объеме публичных обязательств по социальной поддержке граждан. На выплату единовременной денежной компенсации на услуги ЖКХ будет направлено почти 300 миллионов рублей. 75 миллионов получат учреждения здравоохранения на укрепление своей материально-технической базы и ремонт учреждений, - рассказал Андрей Луценко.

Кроме того, 509 миллионов рублей запланировано на программу "Обеспечение население доступным жильем и формирование комфортной среды проживания". В основном средства пойдут на расчеты за строительство социально важных объектов – школ и медучреждений в Вологде, Тотьме, Бабушкинском и Кирилловском районах. Из этих средств, например, 292 миллиона рублей пойдут на оплату долга по возведению комплекса областной детской больницы в Вологде, которую построили в 2012 году.

80 миллионов рублей направлено на обеспечение жильем детей-сирот. По программе "Развитие транспортной системы Вологодской области" дорожный фонд области будет увеличен почти на 230 миллионов рублей, сообщает пресс-служба ЗСО.

Депутаты также проголосовали за выделение первых ассигнований в размере свыше 14 миллионов рублей на строительство нового моста через Шексну в Череповце. Речь идет о подготовке подъездов к будущему мосту со стороны зареченской части города. Напомним, что на эти цели в ближайшие три года будет выделено 750 миллионов рублей.

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