Предприниматель из Грязовецкого района, незаконно вырубивший лес на 60 млн рублей, осужден условно

21.06.2017 [Общество]

Предприниматель С. из Грязовецкого района «подарил» все свое имущество третьим лицам, чтобы не выплачивать ущерб, причиненный незаконной рубкой леса - более 61 млн рублей.

Напомним, об этом преступлении мы писали в декабре 2015 года. С июня 2013 по сентябрь 2014 года мужчина регулярно совершал незаконные рубки лесных насаждений. Он знал о порядке и условиях выделения делянок для заготовки древесины, однако предпочел пойти в обход закона. В итоге общая сумма материального ущерба, который был причинен департаменту лесного комплекса Вологодской области, превысила 61 млн рублей.

- Как следует из материалов уголовного дела, С. с целью получения материальной выгоды, не имея соответствующего разрешения на рубку растущего леса, изготовил и установил на территории лесного массива деляночные столбы, тем самым придал видимость законно отведенной для рубки лесной делянки. После этого ввел работников бригады по заготовке древесины в заблуждение относительно правовых оснований заготовки древесины, предоставив им технические средства для работы и указав месторасположение данной лесной делянки на карте. Работники бригады осуществили рубку деревьев таких пород, как сосна, ель, береза, осина, ольха, - сообщал районный суд.

Было заведено уголовное дело по ч. 3 ст. 260, ч. 3 ст. 260, ч. 3 ст. 260 УК РФ (Незаконная рубка лесных насаждений в особо крупном размере). Однако, несмотря на крупную сумму ущерба, Грязовецкий районный суд вынес "черному лесорубу" условный приговор - три года лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года и штрафом в размере 400 000 рублей. Также он должен выплатить причиненный его действиями ущерб в пользу департамента лесного комплекса Вологодской области.

Хотя со времени преступления прошло уже три года, ущерб до сих пор не возмещен. Более того, все свое имущество - два дома, квартиру и земельный участок - предприимчивый делец, чтобы не гасить «задолженность», переписал на третьих лиц. Представители департамента лесного комплекса Вологодской области снова обратились в суд: все сделки признаны мнимыми, договоры дарения - недействительными.

Имущество должника арестовано 16 июня.

- В соответствии с действующим законодательством, мужчине предоставлено 10 дней на погашение задолженности в полном объеме (ред. - имеется в виду, что в течение этого срока мужчина должен известить приставов, когда он выплатит задолженность). В противном случае, арестованное имущество передадут на реализацию, а вырученные средства перечислят в счет погашения долга, - рассказали в пресс-службе управления ФССП России по Вологодской области. 

Тэги: черные лесорубы, коррупция
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