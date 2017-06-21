Предприниматель из Грязовецкого района, незаконно вырубивший лес на 60 млн рублей, осужден условно
Предприниматель С. из Грязовецкого района «подарил» все свое имущество третьим лицам, чтобы не выплачивать ущерб, причиненный незаконной рубкой леса - более 61 млн рублей.
Напомним, об этом преступлении мы писали в декабре 2015 года. С июня 2013 по сентябрь 2014 года мужчина регулярно совершал незаконные рубки лесных насаждений. Он знал о порядке и условиях выделения делянок для заготовки древесины, однако предпочел пойти в обход закона. В итоге общая сумма материального ущерба, который был причинен департаменту лесного комплекса Вологодской области, превысила 61 млн рублей.
- Как следует из материалов уголовного дела, С. с целью получения материальной выгоды, не имея соответствующего разрешения на рубку растущего леса, изготовил и установил на территории лесного массива деляночные столбы, тем самым придал видимость законно отведенной для рубки лесной делянки. После этого ввел работников бригады по заготовке древесины в заблуждение относительно правовых оснований заготовки древесины, предоставив им технические средства для работы и указав месторасположение данной лесной делянки на карте. Работники бригады осуществили рубку деревьев таких пород, как сосна, ель, береза, осина, ольха, - сообщал районный суд.
Было заведено уголовное дело по ч. 3 ст. 260, ч. 3 ст. 260, ч. 3 ст. 260 УК РФ (Незаконная рубка лесных насаждений в особо крупном размере). Однако, несмотря на крупную сумму ущерба, Грязовецкий районный суд вынес "черному лесорубу" условный приговор - три года лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года и штрафом в размере 400 000 рублей. Также он должен выплатить причиненный его действиями ущерб в пользу департамента лесного комплекса Вологодской области.
Хотя со времени преступления прошло уже три года, ущерб до сих пор не возмещен. Более того, все свое имущество - два дома, квартиру и земельный участок - предприимчивый делец, чтобы не гасить «задолженность», переписал на третьих лиц. Представители департамента лесного комплекса Вологодской области снова обратились в суд: все сделки признаны мнимыми, договоры дарения - недействительными.
Имущество должника арестовано 16 июня.
- В соответствии с действующим законодательством, мужчине предоставлено 10 дней на погашение задолженности в полном объеме (ред. - имеется в виду, что в течение этого срока мужчина должен известить приставов, когда он выплатит задолженность). В противном случае, арестованное имущество передадут на реализацию, а вырученные средства перечислят в счет погашения долга, - рассказали в пресс-службе управления ФССП России по Вологодской области.