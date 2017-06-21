Вологодские депутаты предлагают выплачивать соцстипендии детям-сиротам, которые платно учатся в вузах

Депутаты законодательного собрания Вологодской области предлагают выплачивать социальную стипендию детям-сиротам, которые учатся в вузах на платной основе. Обращение к министру образования и науки с просьбой решить этот вопрос будет направлено парламентариями в ближайшее время.

Напомним, в соответствии с законом об образовании, студенты могут рассчитывать на два вида стипендий: академическую и социальную. Первая выплачивается за хорошую успеваемость, вторая - для материальной поддержки отдельных категорий студентов, сообщает пресс-служба ЗСО.