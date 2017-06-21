Вологодские депутаты предлагают выплачивать соцстипендии детям-сиротам, которые платно учатся в вузах
Депутаты законодательного собрания Вологодской области предлагают выплачивать социальную стипендию детям-сиротам, которые учатся в вузах на платной основе. Обращение к министру образования и науки с просьбой решить этот вопрос будет направлено парламентариями в ближайшее время.
Напомним, в соответствии с законом об образовании, студенты могут рассчитывать на два вида стипендий: академическую и социальную. Первая выплачивается за хорошую успеваемость, вторая - для материальной поддержки отдельных категорий студентов, сообщает пресс-служба ЗСО.
- При этом дети-сироты, дети, оставшихся без попечения родителей, а также лица, потерявшие в период обучения обоих родителей или единственного родителя, имеют право на получение государственной социальной стипендии только в случае обучения за счет бюджетных средств. Если студент учится на платной основе - он не может рассчитывать на этот вид поддержки, - рассказала председатель комитета по образованию, культуре и здравоохранению Людмила Ячеистова. - Мы убеждены, что дети-сироты, которые лишены поддержки родителей, должны получать государственную социальную стипендию. Именно поэтому мы подготовили соответствующее обращение на имя Министра образования и науки с просьбой решить этот вопрос.