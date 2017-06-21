В Шексне пьяный юноша решил покататься и угнал чужую иномарку

21.06.2017 [Происшествия]

19-летнего жителя Чебсары подозревают в угоне иномарки. Молодой человек был пьян и решил покататься на чужой машине, сообщает шекснинская районная газета «Звезда».

К полицейским поступило заявление об угоне автомашины «Дэу Нексия» из двора дома № 2 по улице Юбилейной в поселке Шексна.  Позднее поступило еще одно заявление  — о неудавшейся попытке угона ВАЗ-2107 с улицы Сапожникова.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий  сотрудники уголовного розыска обнаружили угнанный автомобиль. Был задержан и подозреваемый в угоне — 19-летний житель Чебсары. Выяснилось, что молодой человек ранее состоял на учете в отделении по делам несовершеннолетних и неоднократно привлекался к ответственности.

Задержанный рассказал оперативникам, что захотел покататься на машине. На улице Сапожникова он попробовал завести ВАЗ-2107, однако ему это не удалось. Тогда он  вскрыл автомобиль «Дэу Нексия», стоявший на Юбилейной, путем соединения проводов завел мотор и уехал в деревню Михайловское. Добавим, что подозреваемый находился в состоянии алкогольного опьянения.

В данный момент в отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по статье 166 ч. 1 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем …(угон)». Подозреваемому грозит лишение свободы на срок до 5 лет.

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