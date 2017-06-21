В России предлагают лишать прав водителей, не уступивших дорогу «скорой помощи»

21.06.2017 [Общество]

В России предлагают ужесточить наказание для водителей, не пропускающих автомобиль «скорой помощи». Соответствующий федеральный законопроект поддержали сегодня депутаты законодательного собрания Вологодской области.

- Проектом этого закона предусматривается введение специальной административной ответственности за непредоставление преимущества в движении автомобилям «скорой помощи». Последние события показывают, что действующих мер на сегодня не достаточно. Мы видим очень много случаев, когда «скорая» не может проехать даже во двор, не говоря уже о том, что ей не предоставляют преимущества на перекрестке. Теперь, если такое правонарушение повлечет неоказание скорой медицинской помощи или несвоевременное оказание помощи, то виновный будет привлечен к ответственности в виде штрафа в 30 тысяч рублей с одновременным лишением права управления автомобилями от 1,5 до 2 лет, - рассказала председатель комитета по государственно-правовой деятельности, законности и правам человека Лариса Кожевина.

Стоит отметить, что пока закон не принят, ответственность за такое правонарушение – штраф в 500 рублей или лишение права управления на срок от 1 до 3 месяцев.

Напомним, 10 января в Петропавловске-Камчатском девушка за рулем иномарки в течение 10 минут не уступала дорогу «скорой помощи», которая ехала на вызов к 21-летнему пациенту. Пассажир автомобиля вышел из салона и стал проявлять агрессию к бригаде. В результате, по словам медиков, они потеряли время. По приезду на вызов врачи констатировали смерть молодого человека.

Тэги: скорая помощь
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