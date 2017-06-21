В Вологде прекращено уголовное дело о краже стоящего возле магазина платежного терминала

21.06.2017 [Происшествия]

В Вологде прекращено уголовное дело о краже платежного терминала, который стоял возле магазина на улице Ленинградской. Такое решение было вынесено судьей по итогам судебного слушания.

Напомним, инцидент произошел 9 января этого года. 18-летний и 17-летний вологжане зашли в магазин, перед входом в который стоял терминал, и, убедившись, что за их действиями никто не наблюдает, отсоединили терминал от сети и похитили его. Молодые люди положили терминал в багажник автомобиля, принадлежащего одному из них, и перевезли похищенное за город. Взломав устройство, они достали из него 184 тысячи рублей. 

В суде подростки признали свою вину, пояснили, что раскаялись и примирились с потерпевшей стороной, выплатив 214 тысяч рублей: похищенную сумму и 30 тысяч рублей за моральный ущерб.

- Стороной защиты заявлено ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с примирением сторон, с чем потерпевший по делу согласился. В соответствии со ст.76 УК РФ уголовное преследование в отношении молодого человека прекращено по не реабилитирующим основаниям,- рассказали в пресс-службе СУ СК РФ по Вологодской области.

Тэги: кража, подростки
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