В Вологде прекращено уголовное дело о краже стоящего возле магазина платежного терминала

В Вологде прекращено уголовное дело о краже платежного терминала, который стоял возле магазина на улице Ленинградской. Такое решение было вынесено судьей по итогам судебного слушания.

Напомним, инцидент произошел 9 января этого года. 18-летний и 17-летний вологжане зашли в магазин, перед входом в который стоял терминал, и, убедившись, что за их действиями никто не наблюдает, отсоединили терминал от сети и похитили его. Молодые люди положили терминал в багажник автомобиля, принадлежащего одному из них, и перевезли похищенное за город. Взломав устройство, они достали из него 184 тысячи рублей.

В суде подростки признали свою вину, пояснили, что раскаялись и примирились с потерпевшей стороной, выплатив 214 тысяч рублей: похищенную сумму и 30 тысяч рублей за моральный ущерб.