Череповчанка ударила пристава папкой, обнаружив, что с нее списали деньги за долги
21.06.2017 [Происшествия]
В Череповце женщина избила судебного пристава папкой, обнаружив, что с ее счета списаны деньги в счет долга за услуги ЖКХ. Возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте мэрии города металлургов.
Инцидент произошел 8 июня около 10 часов утра в отделе судебных приставов. Череповчанка пришла в неприемные часы и потребовала судебного пристава объяснить, почему с ее счета списали деньги за долги по ЖКХ. Между женщиной и правоохранителем возник конфликт, в результате которого, подозреваемая схватила пластиковую папку и несколько раз ударила ей по рукам и спине «обидчика». Приставы вызвали полицию.
Возбуждено уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти».
Выясняются все обстоятельства произошедшего.