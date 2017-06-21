Череповчанка ударила пристава папкой, обнаружив, что с нее списали деньги за долги

В Череповце женщина избила судебного пристава папкой, обнаружив, что с ее счета списаны деньги в счет долга за услуги ЖКХ. Возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте мэрии города металлургов.

Инцидент произошел 8 июня около 10 часов утра в отделе судебных приставов. Череповчанка пришла в неприемные часы и потребовала судебного пристава объяснить, почему с ее счета списали деньги за долги по ЖКХ. Между женщиной и правоохранителем возник конфликт, в результате которого, подозреваемая схватила пластиковую папку и несколько раз ударила ей по рукам и спине «обидчика». Приставы вызвали полицию.

Возбуждено уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти».

Выясняются все обстоятельства произошедшего.