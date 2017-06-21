Новую спортплощадку на улице Конева в Вологде собираются построить к сентябрю 2017 года

В Вологде утвержден окончательный план строительства спортивной площадки для детей и молодежи. Напомним, «Северсталь». выделила на ее строительство 8 млн рублей в качестве подарка к Юбилею города. Накануне представители администрации Вологды и компании «Северсталь» провели рабочую встречу на месте будущей площадки, где обсудили планы по реализации проекта.

Спортивное оборудование, которое установят на спортплощадке, было выбрано вологжанами через голосование в группе центра «ГОР.СОМ 35» в соцсети ВКонтакте, сообщает администрация города. Большинство голосов было отдано турникам для стритворкаута и силовым уличным тренажерам.

Также на площадке будет расположен детский городок с качелями, горками, а также игровыми блоками для детей с ограниченными возможностями здоровья.

«На новой площадке будут условия не только для отдыха жителей этих районов, но и условия для проведения общегородских мероприятий. Совмещение инфраструктуры спорткомплекса «Вологда» и площадки позволит это делать. Детский городок будет дополнением к территории с батутами и аттракционами, которая также находится здесь. На детской площадке будет возможность спокойно поиграть с детьми», – прокомментировал мэр Вологды Андрей Травников.

По данным городской администрации, проектные работы уже стартовали.