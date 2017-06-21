В колледжах и техникумах Вологодской области появилось семь новых специальностей

Прием в средние учебные заведения Вологодской области начался 20 июня. На 2017-2018 учебный год выделено более 6 тысяч бюджетных мест, что на 9,7 % больше принятых на обучение в прошлом учебном году.

В этом году для приема открыто семь новых профессий и специальностей, которые, по данным департамента образования области, востребованы экономикой региона. В Вологодском индустриально-транспортном техникуме откроются две новые специальности: техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог и судовой повар. Вологодский строительный колледж предлагает абитуриентам подавать заявления на направление «информационные системы». В Вологодском промышленно-технологическом техникуме студентов будут обучать профессии «пожарная безопасность», а в Череповецком строительном колледже им. А.А. Лепехина – монтажу и эксплуатации внутренних сантехнических устройств.

Кроме того, в Череповце многопрофильный колледж открыл прием заявлений на специальность «гостиничный сервис», а химико-технологический колледж - на парикмахерское искусство. Примечательно, что в сфере гостиничного сервиса одни из самых низких зарплат в Вологодской области.

Добавим, что основной прием продлится до 15 августа. Набор на профессии и специальности, по которым остались невостребованные бюджетные места, продолжится до 25 ноября. Документы могут быть поданы в приемную комиссию в самом учреждении или в электронном виде через портал государственных услуг. Подробнее с инструкцией по работе в системе «Электронный колледж» можно ознакомиться на сайте Департамента образования области.