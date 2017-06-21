Череповчанка украла 10 тысяч рублей с банковской карты пьяного приятеля

21.06.2017 [Происшествия]

Полицейские раскрыли кражу денег с банковской карты пьяного череповчанина. В преступлении подозревается знакомая потерпевшего, с которой они вместе распивали спиртное.

К правоохранителям обратился житель Череповецкого района и рассказал, что с его банковской карты пропали деньги. Сумма ущерба составила более 10 тысяч рублей. Выяснилось, что накануне он отдыхал в компании знакомой. Они вместе распивали спиртные напитки в одном из развлекательных учреждений Череповца.

По словам потерпевшего, он передал девушке карту, чтобы она оплатила счет, а вот возвращала ли она ее обратно, мужчина не помнит. На утро череповчанин обнаружил в телефоне смс-сообщение о снятии денег. На телефонные звонки знакомая не отвечала.

- Правоохранителям удалось установить место проживания и работы подозреваемой. Девушку задержали и доставили в отдел полиции. Подозреваемая признала свою вину и пояснила, что таким образом решила возместить себе моральный ущерб, некогда причиненный в ходе ссоры с пострадавшим, - сообщает пресс-служба областного УМВД.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Тэги: кража
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