В Вологде иномарка сбила на «зебре» 7-летнего мальчика

В Вологде иномарка сбила на нерегулируемой «зебре» 7-летнего ребенка, сообщает пресс-служба областного УГИБДД.

Инцидент произошел накануне около шести часов вечера на улице Разина. Водитель «Тойоты» совершил наезд на мальчика, который шел по нерегулируемому пешеходному переходу без сопровождения взрослых. Ребенок получил ссадины рук.

Еще одно ДТП с пострадавшими произошло вчера днем в Череповце. 28-летний водитель «Митсубиси», разворачиваясь на перекрестке, не уступил дорогу «Фольксвагену», произошло столкновение автомобилей. В результате водитель первой иномарки получил сотрясение головного мозга, перелом костей носа, ссадины лба, водитель «Фольксвагена» – сотрясение головного мозга, закрытую черепно – мозговую травму и ушиб шейного отдела позвоночника.