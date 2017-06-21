Центр клиентского обслуживания Вологдаэнергосбыта возобновил работу в микрорайоне Лукьяново

21.06.2017 [Общество]

Центр клиентского обслуживания ПАО «Вологдаэнергосбыт» возобновил работу в микрорайоне Лукьяново в Вологде. Он принимает клиентов по адресу: Застроечный переулок, д. 4, ТЦ «Светофор».

Теперь жителям Лукьяново и поселка Кувшиново будет удобнее оплачивать счета за электроэнергию, услуги связи, газ, водоснабжение и водоотведение, капитальный ремонт МКД, а также коммунальные и другие услуги. Специалисты ЦКО не только примут платежи, но ответят на вопросы по начислениям в квитанции за электроэнергию, примут показания счетчика. Здесь же можно получить подробную консультацию обо всех услугах, предоставляемых Вологдаэнергосбытом, в том числе задать вопросы, связанные с передачей показаний через дистанционные сервисы, работой в «Личном кабинете» или подпиской на «Электронный счет». Клиентский зал ЦКО оборудован местами ожидания, стендами и стойками для ознакомления с документами.

Как отмечают в Вологдаэнергосбыте, подразделение энергокомпании в этом удаленном микрорайоне города было открыто по многочисленным просьбам его жителей. Место расположения для ЦКО выбрано с учетом удобной транспортной развязки и пешеходной доступности для населения.

- Мы прикладываем все усилия, чтобы создать максимально комфортные условия для потребителей, поскольку руководствуемся основным принципом клиентского сервиса – доступность, высокое качество обслуживания и доброжелательное отношение, - отметил заместитель директора по работе с бытовыми потребителями ПАО «Вологдаэнергосбыт» Алексей Вальтер. – Новый ЦКО – это еще один шаг в этом направлении. Здесь есть возможность обслуживать до пятисот клиентов в день, принимая оплату за широкий спектр услуг предприятий сферы ЖКХ, связи и многих других организаций.

В Вологдаэнергосбыте убеждены, что этот ЦКО будет востребован и у владельцев многочисленных дач, которые расположены в этой части города и района - режим его работы самый продолжительный из всех подразделений Вологды: с 9.00 до 20.00, без перерыва, выходные: суббота, воскресенье.

Тэги: Вологдаэнергосбыт
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