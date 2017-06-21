В Кадуе полицейским пришлось стрелять по колесам, чтобы остановить 17-летнего водителя без прав

В Кадуе сотрудникам ДПС пришлось стрелять по колесам автомобиля нарушителя, чтобы его остановить. Инцидент произошел в ночь с 19 на 20 июня.

На перекрёстке улиц Кирова и Советской полицейские обратили внимание на автомобиль ИЖ-ОДА, который двигался с нарушением правил дорожного движения и без государственных регистрационных знаков. Они потребовали у водителя остановиться, однако тот попытался скрыться и направился в сторону промзоны поселка. Инспекторы ДПС начали преследование автомашины с включенными спецсигналами, в ходе которого неоднократно требовали от водителя остановиться. Игнорируя эти требования, водитель за рулем ИЖ продолжал движение, создавая реальную угрозу жизни и здоровью окружающих.

- В ходе преследования нарядом ДПС было принято решение о применении табельного оружия. После совершения предупредительного выстрела в верх в безопасном направлении сотрудник полиции произвел прицельный выстрел в заднее правое колесо преследуемого автомобиля. С поврежденной покрышкой транспортное средство не смогло продолжить движение и остановилось, - сообщает пресс-служба областного УМВД.

За рулем машины оказался 17-летний молодой человек, не имеющий водительских прав. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства, при которых задержанный завладел автомашиной.